Oblana kwasem Katie Piper została odznaczona ORDEREM przez rodzinę królewską (ZDJĘCIA)

Nierozumiemje... 25 min. temu zgłoś do moderacji 3 24 Odpowiedz

Z jakimś kryminałem się zadaje a potem zdziwiona. W Polsce chłopak ciężarna dziewczynę zabił i nikogo to nie obeszło a tu zdrada i święta z niej robią. Widać ze coś z nią nie tak, bo nie dość ze naraziła dzieci w ciąży bliźniaczej na która organizm mógł zle zareagować (rozpychaniem takiej martwiczym skory i różne zakażenia krwi) to jeszcze rodzina tego wariata albo on sam może chcieć się na jej córkach odgrywać. A ta się szczerzy do zdjęć zwracając na siebie uwagę, bohaterka przez ch.