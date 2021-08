Adrianna z "Królowych życia" relacjonuje USUWANIE TATUAŻU Z TWARZY: "Śmierdzę SPALONĄ SKÓRĄ"

Sylwia S 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te młode pokolenie, które wejdzie do życia za ok. 20 lat jako młodzi ludzie , którzy będą widziec swoich dziadków w tatuażach na obwisłej starej, pomarszczonej skórze, to właśnie wtedy zapanuje moda na czyste ciało. Bo teraz nie widzi się 60-70 latków wydziaranych, więc nikt nie wie jak to okropnie bedzie wtedy wyglądać .