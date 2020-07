Oburzona "fanka" atakuje Blankę Lipińską chwalącą hotel "tylko dla dorosłych": "Kiedyś będziesz żałowała, że nie ma ci kto PODAĆ SZKLANKI WODY"

gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

sama mam trójkę dzieci , ale nie urodziłam ich po to by na starość podawali mi szklankę wode, oczywiście byłoby fajnie jakby to robili, mam dzieci bo chciałam je wychowywac dla ludzi dla swiata, wychowuje ich dobrze są pełni empati, ale jezeli by tak było ze nie mieliby mozliwości się mną opiekowac na starośc to nie miałabym za złe, świadomie wybrałabym jakis ośrodek, i to ze ich mam nie uważam że mie się wszystko nalwży, rozumiem właścicieli którzy wprowadzaja zakaz wstępu dziieciom, ale moje dzieci to już takie duze byczki, 22, 18, 15 lat