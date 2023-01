Oburzona księżniczka Anna ZADZWONIŁA do księcia Harry'ego po premierze jego książki. Te słowa mogły go zaboleć

Pozostali członkowie rodziny królewskiej, w przeciwieństwie do Harry'ego, nie zabrali jednak głosu, a Pałac Buckingham i Pałac Kensington nie odnieśli się do zarzutów krewnego. Królewski ekspert Edward Coram-James w rozmowie z Express.co.uk tłumaczył, że jakikolwiek komentarz royalsów byłby "największym błędem, jaki rodzina królewska mogłaby popełnić".

Okazuje się jednak, że nie wszyscy zamierzają milczeń w nieskończoność, a przynajmniej tak twierdzi serwis New Idea. Informator tabloidu miał wyjawić bowiem, że księżniczka Anna, siostra króla Karola III postanowiła zadzwonić do Harry'ego i Meghan. Córka królowej Elżbiety II od lat uznawana jest za jedną z najbardziej zapracowanych członkiń rodziny królewskiej. Książę Harry w swoim dziele wspomniał jednak, że royalsi mają obsesję na punkcie posiadania jak największej liczby zobowiązań i poniekąd wbił swojej ciotce szpilę... W książce narzekał na to, że niektóre wydarzenia, na które on z Williamem nie otrzymywali zaproszenia, były punktowane nieco wyżej.