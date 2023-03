Obwieszona diamentami Patrycja Tuchlińska chwali się urodzinową stylizacją. Efektowna suknia do tanich nie należała... (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że związek ze starszym o 50 lat milionerem zapewnił Tuchlińskiej awans społeczny, którym od czasu do czasu trochę lubi się pochwalić. Biznesmen wyraźnie troszczy się o matkę swojego dziecka i dba o to, by niczego jej nie brakowało. Ostatnio nawet zorganizował lubej imprezą urodzinową z prawdziwego zdarzenia, której świeżo upieczona 28-latka nie zapomni na długo...

Patrycja Tuchlińska pochwaliła się urodzinową stylizacją

Na tę wyjątkową okazję Tuchlińska wybrała spektakularną stylizację, w której nie sposób było od niej oderwać wzroku. Jubilatka wystroiła się w cekinową suknię bez ramiączek w kolorze szampana marki Bronx and Banco wartą ok. 4,5 tysiąca złotych (w oryginalnej wersji sukienka powinna sięgać łydki, wygląda jednak na to, że na życzenie Patrycji kreacja została "nieco" skrócona). Elegancki "look" uzupełniła białym futrem i kopertówkę Chanel. Rolę dodatków odegrała diamentowa biżuteria - uwagę przykuwał przede wszystkim imponujący naszyjnik z szafirem. Na jej nadgarstku błyszczał za to kosztowny zegarek.