Obywatelka świata Katarzyna Skrzynecka uspokaja: "Nigdzie się z POLANDU nie wyprowadzamy!"

Wraz z obowiązkiem narodowej kwarantanny widmo niewypłacalności zajrzało w oczy nie tylko przeciętnego Polaka, ale też i naszych rodzimych celebrytów, których domowe budżety oscylują przeważnie wokół tego, co uda im się zarobić w "sezonie" na różnego rodzaju chałturkach. Nie mogące odnaleźć się w kryzysowej sytuacji gwiazdy nierzadko szukały pocieszenia wśród swoich fanów, nie zdając sobie najwyraźniej sprawy, jak bezczelne jest to w stosunku do tysięcy gorzej usytuowanych rodaków.