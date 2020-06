Oczekująca na poród Małgorzata Rozenek cieszy się "OSTATNIMI spokojnymi chwilami" w luksusowym hotelu (ZDJĘCIA)

Alicja 35 min. temu zgłoś do moderacji 132 2 Odpowiedz

Oni mają za to kase ludzie, i to ogromna kasę wiec pokazują . łatwa kasa nie narobią sie w luksusach zyję, no kto by tak nie chciał? To jest teraz sposób na życie, aż dziwne ze niektórzy nie mogą tego pojąć