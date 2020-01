"Oczyszczający" wyjazd Margaret i KaCeZeta to koszt 13 TYSIĘCY ZŁOTYCH od osoby! Wśród atrakcji psychoaktywny napar i kąpiele roślinne...

Jak można wyczytać z facebookowego profilu organizatorów "oczyszczających" przedsięwzięć, "fundacja" opisuje zakres swojej działalności jako "wyprawy w krainę podświadomości, naturalną medycynę i przygodę, rdzenne techniki uzdrawiania, psychologiczną przemianę, rośliny, podróże". Z zamieszczonej w sieci oferty możemy się zaś dowiedzieć, co w Peru robią Margaret i KaCeZet. Małżonkowie mają do swojej dyspozycji takie atrakcje jak między innymi: oczyszczająca dieta, ceremonie, konsultacje z szamanami, warsztaty plastyczne, prywatne sesje z psychologiem, który specjalizuje się w roślinach, kąpiele roślinne czy spacery po dżungli.

Z harmonogramu wynika, że w drugim dniu, tuż po pierwszej ceremonii, jej uczestnicy wypijają pierwszą porcję ajałaski, czyli naparu o właściwościach psychoaktywnych. Następnie spędzają czas w izolacji. Zaleca się, by w tym czasie powstrzymać się od rozmów, czytania, słuchania muzyki czy czynności seksualnych. Dozwolone są za to joga, medytacja, spacery, malowanie czy śpiewanie. Cały proces trwa dwa tygodnie i w ciągu tego czasu uczestnicy mogą pić "uzdrawiający" napar nawet kilka razy dziennie. Co więcej, dwa razy w ciągu dnia mogą liczyć na wizyty szamanów, którzy odprawiają w ich obecności rytuały za pomocą między innymi tytoniu. Koszt takiej przyjemności to nawet 13 tysięcy złotych od osoby za dwutygodniowy pobyt.