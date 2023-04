Od billboardów i świata mody do agencji detektywistycznej. Tak kiedyś wyglądała Maja Rutkowski (ZDJĘCIA)

Maja Rutkowski jakiś czas temu zaistniała w show biznesie, w którym to dała się poznać między innymi jako ukochana Krzysztofa Rutkowskiego . Para doczekała się syna Krzysztofa Juniora, który przyszedł na świat w 2012 roku, a siedem lat później postanowiła sformalizować swój związek i stanęli na ślubnym kobiercu.

Maja i Krzysztof nigdy nie mieli oporów, by publikować swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Żona "polskiego Jamesa Bonda" poza chwaleniem się zdjęciami na Instagramie publikuje również filmiki na swoim kanale na YouTube, gdzie odsłania kulisy swojego życia prywatnego. To właśnie tam mogliśmy zobaczyć, jak mieszka, a także śledzić jej powrót do dawnej figury.