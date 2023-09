Od POKOJÓWKI do MILIARDERKI. Niezwykła historia Barbary Piaseckiej-Johnson - Polki, która spełniła swój "amerykański sen"

Barbara Piasecka urodziła się w 1937 roku w rolniczej rodzinie mieszkającej w Staniewiczach (obecnie teren Białorusi). Po wojnie Piaseccy przenieśli się na Dolny Śląsk, a młoda Barbara odkryła w sobie pasję do malarstwa i ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukę kontynuowała w Rzymie, ale Europa nie była szczytem jej marzeń. W 1967 roku Barbara wyjechała do USA, mając w kieszeni 100 dolarów. Ponoć zapowiedziała, że jeśli kiedyś wróci do ojczyzny, to tylko rolls-roycem.