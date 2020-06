ODCHUDZONA Magda Gessler składa życzenia na Dzień Dziecka. Internauci: "WOW, JAKA LASKA!" (FOTO)

Lara i Tadeusz, dzisiaj jest Dzień Dziecka, macie trochę dziecinną mamę , ale mam nadzieję, że dacie sobie ze mną radę. Wy mi pomagacie bardzo , kocham Was nad życie, bez Was życie nie miałoby sensu , a ja nie mogłabym być taka nieroztropna. Buziaki - powiedziała.

"Pani Magdo, wygląda Pani olśniewająco!", "WOW, jaka laska", "Co za figura", "Pani Madziu, widzę, że sportowy ficik", "Co to za chudość? Brawo!", "Świetnie Pani wygląda" - zachwycają się w komentarzach.