ODCHUDZONA Mariah Carey niczym Maryla Rodowicz na sylwestra ODMRAŻA się na święta. "To już czas" (WIDEO)

Gdy wszystkie gwiazdy zaskakiwały wymyślnymi kreacjami halloweenowymi, Mariah Carey w mediach społecznościowych zapowiedziała, że to "już czas". Chociaż w wielu sklepach udziela się już atmosfera świąt Bożego Narodzenia, a półki uginają się od dekoracji, to raczej jeszcze nikt nie myśli o zbliżających się świętach.

I wtedy wchodzi ona — Mariah Carey — niewątpliwie królowa świąt. Co rok okres przedświąteczny należy do autorki przeboju "All I Want For Christmas Is You". Na początku listopada Mariah rozprawia się z halloweenowymi dekoracjami i wprowadza świąteczny klimat.

Mariah Carey zapowiada święta

W tym roku artystka opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym widać ją w bryle lodu. Jak dotąd wydawać by się mogło, że odmraża się tylko Marylę Rodowicz na sylwestra, najwidoczniej koleżanki zza granicy również stosują tę niekonwencjonalną metodę.

Gdy zegar nad lodową komnatą wybił północ, a data zmieniła się na 1 listopada, ikona Bożego Narodzenia została odmrożona i wybrzmiał jej świąteczny klasyk. Warto również zwrócić uwagę na odchudzoną sylwetkę Mariah. Trzeba przyznać, że wygląda fenomenalnie. Zapowiedź rozpoczynającego się okresu przedświątecznego ucieszyła fanów Carey, którzy swój entuzjazm okazali w licznych komentarzach pod postem. Wielu z nich zasugerowało, że tradycyjne, coroczne ogłoszenia od Mariah powinny stać się świętem państwowym.

W tym momencie 1 listopada powinien być świętem państwowym na cześć corocznego ogłoszenia Mariah; Najlepszy czas w roku!; Czekamy na to każdego roku; Legenda; Ikona; OK. No to ruszamy! Rok czekania na ten dzień — czytamy w komentarzach.

Czekacie, aż w radiach wybrzmi "All I Want For Christmas Is You"?

