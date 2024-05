ODCHUDZONA o 20 kilogramów Izabela Macudzińska chwali się sylwetką w skąpym bikini (ZDJĘCIA)

Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki udziałowi w programach "Królowe życia" i "Diabelnie boskie", gdzie dała się poznać jako miłośniczka luksusu. Wizerunek ten pielęgnuje także na Instagramie, gdzie pozuje w pełnych przepychu wnętrzach, prezentuje coraz to nowe stylizacje oraz chwali się dalekimi podróżami.

Aktualnie 40-latka spędza majówkę z mężem i córką na Riwierze Tureckiej. Rodzina zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu połączonym z centrum odnowy biologicznej. Oprócz rozbudowanej strefy SPA znajdziemy tam m.in. 15 basenów, centrum fitness, restaurację, bar, kort tenisowy i prywatną plażę. W zależności od wybranej opcji ceny za nocleg wahają się od 1500 do prawie 6000 złotych od osoby.

"Królowa życia" chwali się sylwetką w bikini

Wakacje w gorącym klimacie to dla Izabeli idealna okazja do pochwalenia się odchudzoną sylwetką. Przypomnijmy, że gdy celebrytka zaczynała swoją przygodę z show-biznesem, ważyła prawie 20 kilogramów więcej niż obecnie. 40-latka nie ukrywa, że tak znaczny spadek wagi to efekt stosowania restrykcyjnej diety.