Odchudzony EJ Johnson daje przechodniom lekcję stylu w drodze na pokaz Toma Forda (ZDJĘCIA)

O EJ'u Johnsonie usłyszeliśmy dzięki jego ojcu - legendarnemu koszykarzowi - Magicu Johnsonie. 30-letni już EJ co prawda próbował parokrotnie zaistnieć w mediach jako samodzielna gwiazda, jednak próby zbudowania medialnego imperium niezbyt się powiodły. EJ zadowala się więc sporadycznymi wystąpieniami na ściankach u boku rodziców, w międzyczasie próbując zwrócić na siebie uwagę przy pomocy coraz to odważniejszych kreacji. To akurat wychodzi mu całkiem nieźle.