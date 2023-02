Odchudzony EJ Johnson mknie w obcisłych legginsach do warzywniaka, eksponując "odkryty" brzuch (ZDJĘCIA)

Ekscentryczny EJ Johnson sławę zdobył jako syn legendarnego koszykarza, Magica , oraz gwiazda programu "Bogate dzieciaki z Beverly Hills". Swego czasu 30-latek doczekał się nawet solowego reality show o przeprowadzce do Nowego Jorku. Od telewizyjnej przygody celebryty minęło już kilka ładnych lat, ale mimo to EJ wciąż przyciąga uwagę mediów. Choć jego stylizacje i makijaże przez niektórych są klasyfikowane jako "kobiece", Johnson podkreśla, że jest homoseksualnym mężczyzną i nie zamierza poddać się korekcie płci.

Aktywność medialna EJ'a w ostatnich miesiącach została nieco ograniczona. Johnson wciąż skupia się jednak na swoim zamiłowaniu do mody i chętnie prezentuje kolejne oryginalne stylizacje. Jego codzienne poczynania śledzi na Instagramie ponad 700 tysięcy osób.

EJ Johnson zaskakuje stylizacją podczas wycieczki do warzywniaka

We wtorkowe popołudnie EJ Johnson został przyłapany przez paparazzi w Beverly Hills, gdy oddawał się codziennym czynnościom. Fotograf uchwycił przechadzkę Johnsona, który zmierzał do warzywniaka. 30-latek jak zwykle zaskoczył swoją stylizacją. Na zwyczajny spacer przywdział łososiowe legginsy i crop top w kolorze pudrowego różu. Outfit dopełniło czerwone futerko i słynne sneakersy Balenciagi w tym samym kolorze. Johnson podkreślił swój look cekinową torebką oraz kosmicznymi okularami.