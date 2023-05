Odmieniona Amber Heard oddaje się joggingowi na ulicach Madrytu (FOTO)

fer 34 min. temu zgłoś do moderacji 23 8 Odpowiedz

"Osoby uzależnione kłamią, manipulują, są agresywne. Johnny nawet jak był miłym gościem to co tam pokazano wieloletnie uzależnienie zmieniło go na zawsze. Narkotyki wpływają na cały organizm, powodują zmiany neurologiczne, zabijają szare komórki itd. Sam sposób w jaki JD mówił pokazuje człowieka na dnie. W obu sprawach były sms-y od różnych ludzi, z których wynikało, że JD uderzył Amber. Były sms-y w których on się do tego przyznaje. Były nagrania w których on mówi, że uderzył. Nawet jeżeli Amber go też biła (co jest oczywiste) to jest masa dowodów, że on nie był bierny i też stosował przemoc wobec niej. Więc jak można go bronić posiłkując się wyrokiem za zniesławienie? Z zarysu nagrań jak Johnny tłucze szafkami, jak przebiegają między nimi kłótnie rysuje się obraz głęboko patologiczny. Tak wyglądają najgorsze patologiczne maliny w Polsce. Różnica jest taka, że ta Hollywoodzka patologia ma pieniądze. Ja nie chce oglądać takich osób w przestrzeni publicznej, ani w filmach, ani na czerwonych dywanach. Powiedzmy macie pijaka sąsiada to karzecie swoim dzieciom uważać na niego. Tutaj bo pan pijak jest aktorem ma grać w filmach dla dzieci. Bądźcie poważni. JD jest człowiekiem na dnie, który przegrał walkę z uzależnieniem mimo wielu prób wyjścia. Tak się właśnie kończy życie osoby, która przegrywa walkę z uzależnieniem. Traci rodzinę, niszczy sobie karierę i zdrowie. To jest przestroga dla ludzi, że nie warto wchodzić w używki. Jak ktoś nie miał do czynienia z ćpunem i jego upadkiem i sobie myśli "skręt mi nie zaszkodzi" to patrz na JD i jego zdjęcia jak śpi jak śmiać na podłodze. On też pewnie zaczynał od skręta. Więc możesz mieć szczęście lub skończyć jak on (Nawet gorzej bo ten sobie zarobił kasy na życie, a was czeka życie pod mostem)."