Odmieniona Bridget Fonda w sportowej stylizacji załatwia sprawy na mieście (ZDJĘCIA)

W 1989 r. Fonda zaistniała w branży filmowej rolą Mandy Rice-Davies, w filmie "Skandal". Aktorka za tę rolę została wyróżniona nominacją do Złotego Globu. Od tamtego momentu Bridget Fonda należała do grona najpopularniejszych aktorek Hollywood .

W między czasie grała u boku takich sław jak Al Pacino, czy Billy Bob Thorton . W 2002 r. za rolę w "Niezwykłe dziecko" dostała kolejną nominację do Złotego Globu. Drzwi do kariery supergwiazdy stały przed nią otworem. Niestety spotkała ją tragedia, która zmieniła jej życie na zawsze .

Była hollywoodzką seksbombą, po wypadku zniknęła z show-biznesu

27 lutego 2003 r. Bridget Fonda uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doszło wtedy do uszkodzenia kręgosłupa i złamania jednego z kręgów. Po tragedii do jakiej doszło na ulicach Los Angeles, aktorka nie wróciła już do aktorstwa. Rok później zaręczyła się z kompozytorem filmowym Danny'm Elfmanem, z którym doczekała się syna.