Odmieniona Danuta Martyniuk podbija Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w SKÓRZANEJ MINIÓWIE! Dziewczyna z pazurem? (FOTO)

O tym, że pani Danuta Martyniuk została obdarzona dość ognistym temperamentem, wiemy nie od dzisiaj. Wszyscy chyba dobrze pamiętamy sceny wokół pierwszego ślubu jej pierworodnego, włącznie ze słynnym tekstem "pozamykajcie te mordy", który przylgnął do nestorki discopolowego rodu na następne lata. Z czasem jednak zadziorność pani Danuty coraz bardziej zaczęła się przejawiać nie tylko w jej wypowiedziach, ale także i stroju. Babcine sukienki poszły w odstawkę, zastąpiły je krótsze formy, wysokie obcasy i kroje podkreślające figurę. Efekty metamorfozy możemy podziwiać teraz na zdjęciach ze Stanów Zjednoczonych.

Danuta Martyniuk w odważnej kreacji. Tak wspiera męża na trasie koncertowej

Martyniukowie przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Zenek odbywa trasę koncertową w ramach Festiwalu Disco Polo. Danuta towarzyszyła mężowi podczas wizyty w New Jersey. Choć na grupowej fotografii wystąpiło jeszcze kilkanaście innych osób, to właśnie na nią ląduję wszystkie spojrzenia.

Nowa fryzura to nie wszystko. Oto Martyniukowa jawi się nam w podkreślającym atuty figury sweterku, do którego dobrano kończącą się wysoko nad kolanem czarną skórzaną mini i do tego sięgające uda kozaki na słupku uzupełnione rajstopami - również w czerni. Dodać tylko pejcz i spiczaste uszy i mamy, wypisz, wymaluj, Kobietę Kot w wersji późnojesiennej.