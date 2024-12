Odmieniona Danuta Martyniuk pozuje ze znanymi koleżankami. Petarda?

Choć jego twórczość wzbudza skrajne emocje, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Zenon Martyniuk jest swego rodzaju fenomenem na polskiej scenie muzycznej. Przeboje gwiazdora disco polo zbierają miliony wyświetleń, a jego koncerty gromadzą tłumy fanów. Sporą popularnością cieszy się również żona wokalisty. Danuta Martyniuk coraz śmielej przedziera się do świata show-biznesu i chętnie udziela wywiadów kolorowej prasie. Całkiem niedawno 57-latka miała np. okazję wypowiedzieć się publicznie na temat kolejnych wybryków niesfornego syna.

Zabiegi upiększające to nie wszystko - warto napomknąć, że przez ostatnie lata Danuta zrzuciła prawie 20 kilogramów. Nic dziwnego, że odmieniona i pewna siebie celebrytka chętnie chwali się w mediach społecznościowych efektami metamorfozy. Tuż przed zakończeniem 2024 roku 57-latka opublikowała na Facebooku serię zdjęć. Zaczęło się od wspominek - Martyniuk zaprezentowała obserwatorom fotki z planu wakacyjnego klipu do utworu "Tańcz", który Zenek nagrał we współpracy ze Sławomirem oraz Kajrą. Nie zabrakło też bardziej aktualnych zdjęć. Na jednym z nich odziana w sukienkę Balmain za niemal 8 tysięcy złotych Danusia pozowała u boku Haliny Młynkowej.