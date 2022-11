Odmieniona Ewel0na kłóci się z internautami, których nie zachwycił jej nowy wizerunek: "ZERO NATURALNOŚCI, plastikowo" (FOTO)

Muszka 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kompletnie nie interesuje mnie co ktoś robi ze swoim wyglądem. Po to jest by korzystać. Ale to naprawdę nie wygląda dobrze, zaczyna ta moda przypominać styl na laleczke chucky.. Autentycznie budzi mój niepokój.