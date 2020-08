Odmieniona Magdalena Lamparska pokazuje zdjęcie z przeszłości: "10 lat mniej i 10 KILOGRAMÓW WIĘCEJ" (FOTO)

Magdalena Lamparska , w przeciwieństwie do wielu koleżanek po fachu, stara się być kojarzona głównie ze swoimi projektami zawodowymi. Aktorka unika rozmów na temat swojego życia osobistego, choć niekiedy robi wyjątek, by pochwalić się szczęśliwą rodziną.

To pierwsze zdjęcie jest z mojej ukochanej sesji dla "Twojego stylu" autorstwa Filipa Zwierzchowskiego - napisała. Drugie to różnica 10 lat mniej i 10 kg więcej. To ta sama osoba. Dziewczyna, która stała się kobietą, która wie, czego nie chce i jest otwarta na to, co chce. Nie boi się ciężkiej pracy (też nad sobą), konsekwencji, zmiany, żeby być lepszą i móc więcej. Jak jest u Ciebie? Idź swoją droga. Słuchaj swojej intuicji i serca. Śmiej marzyć - podsumowała.