ODMIENIONA Magdalena Narożna chwali się wysportowaną sylwetką na hiszpańskich wakacjach (FOTO)

Kamelia 41 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Chyba nikt normalny nie wierzy w smierć prigozyna żeby mógł wyjsc z twarzą musiał to zrobić!!!tak samo jak ten od przemytu broni co mu PiS dało miliony na respiratory🤦🏼‍♀️Prigozyn na 100 %sfingował swoją smierć teraz będzie działał inkognito będzie mu łatwiej sterować grupa przestępcza będzie mogł swobodnie podróżować po całym świecie!!!!teraz to dopiero się zacznie !!!