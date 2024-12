Odmieniona Paulla prezentuje PODRASOWANE oblicze na wizycie w "Dzień Dobry TVN". Poznajecie ją jeszcze?

Powiem tak to jest najbardziej przerobiona kobieta ,ale na plus .Ona była tak nieatrakcyjna ,Wyglądała jakby nadużywa alkoholu ,teraz wygląda znakomicie to były najlepiej zainwestowane pieniądze, jednak gdybym spotkała ją na ulicy jedną i drugą przed przeróbką i i po przeróbce to są zupełnie dwie inne osoby .Ma przerobione wszystko wszędzie, ale muszę przyznać że chirurg wspaniale spełnił swoje zadanie .Nie mogę jednak powiedzieć, że jest piękna bo to nie ona to jest Przeróbka , która jest dobrze zrobiona natomiast ona kiedyś byłam bardzo nie atrakcyjną kobietą z ładną figurą teraz przesliczna kobieta brawo chirurg