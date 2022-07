Odmieniony Marek Kondrat w pocie czoła sprząta mazurską posiadłość (ZDJĘCIA)

Choć Marek Kondrat już od dobrych paru lat robi sobie przerwę od branży rozrywkowej, kolorową prasę wciąż żywo interesuje jego życie prywatne. Jeszcze do niedawna aktor i jego młodsza o 39 lat żona Antonina wiedli spokojne życie w otoczeniu hiszpańskich gór. Coraz częściej mówi się jednak, że rodzina postanowiła wrócić do Polski, czego dowodem może być zapisanie czteroletniej córki pary - Helenki - do jednego z krakowskich przedszkoli.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują też na to, że rodzina Kondratów zamierza spędzać sierpień w swojej willi na Mazurach. Marek przyjechał do domu jeszcze przed przybyciem najważniejszych kobiet w swoim życiu, aby móc uporządkować nieco zawalony kartonami składzik. W trakcie porządków zza krzaka przyuważyli go paparazzi. Aktor sumiennie poskładał wszystkie odpadki, po czym zapakował je do bagażnika samochodu.