Odnaleziono wzruszającą taśmę z nagraniem Emiliana Kamińskiego. Co na niej było? Teatr Kamienica wystosował apel

Jak dobrze ze juz po świętach bo by mnie krew zalała. Toksyczni rodzice, pijawki to najgorsze co może być. Z domu wyszłam gola i wesoła, nigdy nie pomyśleli o mnie żeby pomóc się ustatkować kupienie mieszkania dzisiaj samemu to jest ciężko temat. Nazapie*** się w tym domu jak wół, zrobili sobie ze mną bezolatna gosposie. Pytają czy kiedys bym ich finansowo nie wsparła albo czy chciałabym coś zainwestować w dom (w którym nie mieszkam bo wynajmuje mieszkanie ) tak na zaś bo kiedys przecież ich zabraknie. Ja będę komuś remonty robić jak średnia życia s mojej rodzinie to 95 lsg i jeszcze dybać jak ktoś umrze. Dopiero wrócili z egzotycznych wakacji a widzę że już kolejne klepnięte za ponad 20 tys. Jak tym ludziom nie wstyd zebrać od kogo. Jestem po operacji na l4 a ci łapy wyciagaj gdzie mi samej ciezko. Jako dziecko człowiek chodził zaniedbany, nawet o moje zeby nie zadbali. Aż mnie nosi.