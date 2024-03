Odpicowany (?) Krzysztof Rutkowski nadaje z Sejmu w stylówce za kilkadziesiąt tysięcy. Internauci w szoku: "TO JAKIŚ FILTR?" (WIDEO)

Krzysztof Rutkowski i jego zaskakująca metamorfoza. Internauci są w szoku

Rutkowski oczywiście nie byłby sobą, gdyby przy okazji relacji z wizyty w Sejmie nie zabłysnął kilkoma kosztownymi dodatkami. "Fakt" już podliczył, że miał na sobie marynarkę za ponad 10 tysięcy złotych, szalik za około 3 tysiące, a plecak to wydatek rzędu "jedynie" 15 tysięcy złotych . Do tego oczywiście złoty kajdan i okulary przeciwsłoneczne - zapewne, żeby nie oślepił go blask własnego bogactwa.

"To jakiś filtr?", "Co tam się wydarzyło?!", "To pan? Jak pan wygląda?", "To musi być żart. Powiedzcie, że to żart", "Co on sobie zrobił i po co?" - zastanawiają się zdezorientowani użytkownicy Twittera.