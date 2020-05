radosław majdan

Podekscytowany perspektywą ojcostwa piłkarz robi, co może, by zapewnić ciężarnej żonie komfort przed zbliżającym się wielkimi krokami rozwiązaniem. W poniedziałek celebryta pozwolił sobie na chwilę wytchnienia, wybierając się ze znajomymi na "męski wypad" do jednej ze stołecznych restauracji. Wśród kolegów znalazł się również kolega Radzia z boiska, trener Wisły Kraków, Artur Skowronek. W ramach spotkania ze znajomymi 48-latek zrobił sobie krótkie wakacje od Instagrama i "wylogował się do życia", nie publikując w sieci żadnych zdjęć czy nagrań z "kumpelskiego" obiadu.