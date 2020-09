"Odstrzelona" Julia Kamińska eksponuje ściśnięty i naoliwiony dekolt na premierze filmu. Piękna? (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że serial Brzydula odegrał w życiu Julii Kamińskiej bardzo ważna rolę. Nie dość, że tasiemiec okazał się dla początkującej aktorki trampoliną do sukcesu, zapewniając jej uwagę producentów i sympatię widzów, to jeszcze na planie produkcji poznała o 20 lat starszego scenarzystę Piotra Jaska, z którym połączyła ją wielka miłość. Choć zakochane gołąbki nie walczą zaciekle o tytuł naczelnej "it-couple" w branży, celebrytka od czasu do czasu przyprowadza partnera na salony.