Odtwórczyni roli Pippi Langstrumpf ma dziś 65 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje?

Astrid Lindgren, uznana autorka ze Szwecji, zasłynęła dzięki swoim książkom, które zdobyły serca czytelników na całym świecie, szczególnie dzieci i młodzieży. Dzięki niej mogliśmy śledzić losy przyjaciół z Bullerbyn oraz zaprzyjaźnić się z odważną Pippi Pończoszanką. Te kreatywne historie, które inspirują do rozwijania wyobraźni, stały się częścią szkolnego kanonu lektur i cieszyły się ogromną popularnością wśród młodszej publiczności.

Reżyser nie dawał nam scenariusza, rzadko wkuwaliśmy gotowe kwestie. Zazwyczaj opisywał nam jedynie, co się będzie działo w scenie, jakie emocje mają nasi bohaterowie, co się dzieje w ich głowach. Mówiliśmy własnymi słowami - wyznała po wielu latach.

Tak dziś wygląda Inger Nilsson

Jednak sukces w roli Pippi stworzył dla Inger Nilsson pewne trudności. Widownia utożsamiała aktorkę z postacią z filmu, co utrudniało jej wzięcie udziału w innych projektach filmowych. Mimo wszystko, dzięki determinacji, powróciła na plan dopiero trzy dekady później, zdobywając sławę w niemiecko-szwedzkim serialu "Der Kommissar und das Meer" jako lekarka medycyny sądowej, co otworzyło jej drogę do nowych ról.