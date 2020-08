"Odważna" Małgorzata Kożuchowska chwali się efektami zabiegów upiększających: "Mama jak NOWA" (FOTO)

Choć Małgorzata nazywana jest "ikoną stylu", to zazwyczaj bardzo zachowawczo podchodzi do swojego wizerunku. Do tej pory największą zmianą, na jaką sobie pozwoliła, było obcięcie przed laty włosów. Dopiero w 2018 roku Kożuchowska zaryzykowała nieco bardziej i pozwoliła się "oszpecić" na potrzeby roli w filmie Patryka Vegi.