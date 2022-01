Odziana w body Sylwia Bomba pozuje z córką. Fani dopytują: "Jest pani w DRUGIEJ CIĄŻY?"

Sylwia Bomba na co dzień aktywnie działa na Instagramie, gdzie ochoczo relacjonuje codzienne poczynania. W niedzielę celebrytka postanowiła podzielić się z fanami ujęciem z rodzinnej sesji zdjęciowej. Na fotografii widzimy, jak odziana w cieliste body i rajstopy Sylwia pozuje w towarzystwie córki Antoniny, której do stroju przyczepiono anielskie skrzydła.

Mój Aniołek. Mam poczucie, że to zdjęcie nie potrzebuje słów. Jakie wywołuje w Was odczucia? - zapytała fanów.

Zobacz także: Sylwia Bomba o gwiazdorzeniu: "To było pokłosie jednej sytuacji"

Zważywszy na to, że od pół roku jestem sama, to raczej w piątej - odpowiedziała kąśliwie.

A ja napiszę tak - patrząc na to zdjęcie, widzę miłość. Szczęśliwą mamę, która kocha swoje (2) aniołki. Jeśli źle zinterpretowałam fotografię, to szczerze przepraszam - napisała kolejna obserwatorka celebrytki.

Gdzie wy tu ciążę widzicie?; Nie rozumiem ludzi, jak Rozenek wstawia zdjęcie to najazd, że to Photoshop, jak Bomba wstawia naturalne zdjęcie, to od razu jest w ciąży; Bomba dodaje zdjęcie, jak jest szczupła - wszyscy zazdroszczą. Bomba dodaje zdjęcie bez retuszu i w naturalnej pozycji - na pewno ciąża - pisali internauci.