Odziana w czerwone BIKINI Joanna Jędrzejczyk okupuje koc na tajlandzich wakacjach (FOTO)

Każdy sportowiec doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę w przygotowaniach do ważnych startów, poza systematycznymi treningami, odgrywają regeneracja i zasłużony wypoczynek. Co prawda Joanna Jędrzejczyk nie może obecnie skarzyć się na napięty grafik, lecz w pełni wykorzystuje czas przerwy przed wyczekiwanym powrotem do rajdów samochodowych, które nieoczekiwanie stały się jej nowym sposobem na życie. Ponadto wbrew wcześniejszym deklaracjom jeszcze przed ukończeniem 40-stki zamierza stoczyć pojedynek w oktagonie.