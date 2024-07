Odziana w skąpe bikini Zofia Zborowska prezentuje sylwetkę DWA MIESIĄCE po porodzie, taplając się w Morzu Śródziemnym (ZDJĘCIA)

Bywa, że ukazujące codzienność "bez filtra" posty Zofii Zborowskiej uznawane są przez niektórych za "niesmaczne". Na przekór hejterom aktorka niezmiennie cieszy się wśród instamatek niekłamanym uznaniem, i jest chwalona za rzadko spotykany w show biznesie dystans. W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, 37-latka nie ma też większego problemu z pokazywaniem się bez uprzedniej "interwencji" wizażysty czy stylisty.

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży Zborowska nie ukrywa jednak ciemnych stron ciąży, która, jak sama przyznała, nie jest dla niej "stanem cukierków, bąbelków, baloników, full mejkapu i czucia się jak motylek". Celebrytka niejednokrotnie mówiła głośno o tym, że za każdym razem "błogosławiony stan" dawał jej się mocno we znaki.

Od przyjścia na świat drugiej córki, której szczęśliwi rodzice dali na imię Jaśmina, minęło już 9 tygodni. Zofia i Andrzej doszli do wniosku, że nadszedł odpowiedni moment, by wreszcie odreagować trudy ostatnich miesięcy i podładować baterie na rodzinnych wczasach. Za idealną wakacyjną destynację uznali słoneczną Majorkę i to właśnie tam zabrali ukochane pociechy.