Ogolony Sławek Uniatowski chwali się wakacyjnymi fotkami z SYNEM (ZDJĘCIA)

Sławek Uniatowski pierwsze kroki w show biznesie stawiał na scenie "Idola". W 2003 roku piosenkarz wziął udział przesłuchaniach do trzeciej edycji muzycznego show, ale nie udało mu się dotrzeć do finałów. Dopiero dwa lata później osiągnął sukces i w 2005 roku zajął drugie miejsce. W tym samym roku miał również okazję nagrać wspólny utwór z Marylą Rodowicz, a rok później wypuścił piosenkę "Kocham cię", która znalazła się w filmie "Ja wam pokażę" i z którą to walczył w 51. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji.