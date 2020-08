Justyna Steczkowska na zakupach

ewa 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 10 Odpowiedz

Ladnie sie ubiera. Zawsze elegancko. To jest tylko kombinezon. I prawda jest taka, ze jakby miec w szafie tylko eleganckie ciuchy to nikt by sie nie ubieral przecietnie ani zle. A taki kombinezon tak na prawde zabiera duzo mniej czasu zeby sie dobrze ubrac niz tak na prawde spodnie i jakies bluzki itp. Bo tylko zalozysz jedna rzecz i wezmiesz buty i gotowe. Tak samo jest z sukienkami. Ja teraz probuje sobie tak przeorganizowac szafe, ale wszytkiego mi szkoda, ciezko to jakos zlozyc zeby dobrze wygladac i zajmuje mi za duzo czasu dobranie czegos.