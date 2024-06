Ogromne wzruszenie Igi Świątek podczas hymnu. Ledwo powstrzymywała łzy (WIDEO)

Miecio 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A Lewandowski u Olejnik powiedział że on nie dba żeby być idealnym i żeby każdym się przejmować i że to nie jego problem. Jak patałachy po raz kolejny przegrają to polecą na Seszele i powiedzą że piłka jest okrągła