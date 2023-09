OGROMNY SUKCES Agnieszki Holland na festiwalu w Wenecji! "Zielona granica" z nagrodą specjalną

Sukces Agnieszki Holland na Festiwalu w Wenecji. "Zielona granica" z nagrodą specjalną

Dzieło polskiej reżyserki opowiada historię psycholożki (w tej roli Maja Ostaszewska ), która dołącza do grupy aktywistów wspierających uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. W filmie ukazane są wydarzenia z trzech różnych perspektyw - uchodźców, aktywistów oraz strażników granicznych. Produkcja zadebiutowała w Wenecji w miniony wtorek, a premierowy pokaz zakończył się 15-minutową owacją na stojąco. Film Holland zebrał również świetne recenzje, zarówno od polskich, jak i zagranicznych krytyków. Przedstawiona przez reżyserkę wizja w kraju wywołała spore kontrowersje wśród środowisk prawicowych.

74-letnia Holland pojawiła się na sobotniej gali i odebrała statuetkę. Reżyserka ze sceny powiedziała również kilka słów do zgromadzonych. W swojej przemowie reżyserka wspomniała o kryzysie migracyjnym w Europie.

To nie był łatwy film do stworzenia, jak mogą sobie niektórzy wyobrazić, niektórzy nie. Dziękuję całej ekipie, producentom, współproducentom. Od 2014 r. trwa kryzys migracyjny w Europie, jesteśmy tu dzisiaj, a sytuacja wciąż trwa. Ludzie są w lasach, ktoś ich odziera z godności, niektórzy z nich umierają. I to nie tak, że nie mamy zasobów (...). Ale są tacy, którzy im pomagają - mówiła na scenie.