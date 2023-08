Ojciec Alicji Bachledy-Curuś doświadczył CUDU, gdy chorował na białaczkę. "Uratowała go relikwia św. Jana Pawała II"

Alicja Bachleda-Curuś urodziła się w góralskiej rodzinie. Przyszła na świat 40 lat temu w Meksyku , gdzie spędziła pierwsze miesiące życia. Jest drugim dzieckiem Lidii i Tadeusza Bachledy-Curusiów , byłej tancerki baletowej i geologa, w przeszłości pełniącego funkcję m.in. wiceministra środowiska. Majątek całego rodu opiewa na kwotę znacznie przewyższającą miliard złotych , co plasuje Bachledów w czołówce zestawienia najbogatszych rodzin w Polsce .

Ojciec Alicji Bachledy-Curuś walczył o życie

Członkowie znanej rodziny mocno strzegą swojej prywatności. W 2012 r. do mediów dotarła jednak informacja o ciężkiej chorobie pana Tadeusza. Mężczyzna zachorował na białaczkę trzeciego stopnia .

W tym trudnym okresie Alicja Bachleda-Curuś nie opuszczała rodzinnego Krakowa. Bardzo mocno angażowała się w akcje społeczne popularyzujące oddawanie szpiku kostnego. Choć udało znaleźć się wiele chętnych osób, które dołączyły do rejestru dawców, a tym samym mogły pomóc innym oczekującym na przeszczep, lekarze uznali, że w przypadku ojca aktorki jest już za późno na przeprowadzenie tego zabiegu .

Rodzinie Alicji Bachledy-Curuś pomógł cud

Przechodził chemioterapię, lekarze jednak nie dawali mu szans. Dałem mu wtedy relikwie św. Jana Pawła II i brat wyzdrowiał. Zbliża się teraz do 80. roku życia. Nawet profesor, który prowadził brata w tym ciężkim stanie, powiedział, że to był cud. I mogę zaświadczyć publicznie, że my w rodzinie doświadczyliśmy cudu z łaski św. Jana Pawła II - wyznał były burmistrz Zakopanego w rozmowie z portalem i.pl.