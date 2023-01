Ojciec Gerarda Pique UDERZA w Shakirę! Nie spodobała mu się piosenka o jego synu?

Xyz 30 min. temu zgłoś do moderacji 362 6 Odpowiedz

Niesamowite, że jest to matka jego wnuków, a on (i zapewne małżonka) nie widzą nic złego w zachowaniu swojego syna, który przeprowadzał kochankę do domu, który miał z Shakirą i pozwalał nosić kochanicy ciuchy swojej partnerki. Ale to Shakira zła i niedobra, bo stwierdziła, że nagra piosenkę o tym, co czuje i nie będzie siedziała cicho. A Pique teraz zastanawia się, jak to się odbije na jego synach, ale nie martwił się o to, jak wdawał się w romans, nie? Naprawdę - niesamowite.