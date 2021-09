Ojciec Joanny Opozdy z Madagaskaru PROSI NA FACEBOOKU O WSPARCIE! "ZERO POMOCY od żony, córek"

Joanna Opozda na początku sierpnia wyszła za mąż za Antoniego Królikowskiego, a bajeczną, nie do końca prywatną, ceremonią, długo żyła większość mediów. W centrum zainteresowania znaleźli się także bliscy aktorki: rodzice oraz siostry. Niestety, na ślubie nie było ojca panny młodej, Dariusza Opozdy. Mężczyzna na co dzień mieszka na Madagaskarze, gdzie zainwestował w hotel, do którego ściąga polskich turystów. Joanna jeszcze w styczniu tego roku też odpoczywała na egzotycznej wyspie, więc pojawiły się domysły, że bawi się u ojca.

Zobacz także: Zakochany Antek Królikowski: "Pewne rzeczy będziemy zachowywać dla siebie"

Dariusz Opozda ma zamknięty profil na Facebooku, jednak ostatnio zmienił zdjęcie w tle, pod którym wywiązała się niepokojąca dyskusja. Z komentarzy wynika, że mężczyzna jest chory i to chyba dość poważnie. "Ból straszny" - odpisał jakiś czas temu na życzenia zdrowia. Mężczyzna dodał (co z kolei widzą tylko jego znajomi na Facebooku), że nie doczekał się wsparcia ze strony rodziny.

Zero pomocy od żony córek nie chcą zapłacić za lot ratujący mi życie!! Moje pieniądze przepuszczają w Spa - pisze Opozda (zachowujemy oryginalną pisownię).

Ojciec Joanny Opozdy od kilku lat nie mieszka z rodziną w Polsce, jednak nie wiadomo, czy formalnie rozwiódł się z mamą aktorki. Skontaktowaliśmy się z Joanną Opozdą, by zapytać o stan zdrowia jego ojca i przedstawić jej to, co mężczyzna pisze na Facebooku.

Celebrytka nie chciała odnosić się do poruszanego przez jej ojca wątku ani go komentować, argumentując, że to jej sprawy prywatne.

Posłuchaj najnowszego odcinka Pudelek Podcast!