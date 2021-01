Ojciec Małgorzaty Rozenek uczy wnuków "szacunku do pieniądza": "Robiłem przecinkę drzew. CIĘŻKO PRACOWALI"

Małgorzacie Rozenek można zarzucić wiele, jednak na pewno nie to, że nie dba o swoją rodzinę. "Perfekcyjna pani domu" od lat pielęgnuje rodzinne więzi, dokładając wszelkich starań, by żadnemu z członków klanu niczego nie zabrakło. Aktualnie celebrytka wygrzewa się w Tulum, gdzie udała się na zasłużone wakacje z mężem i trójką synów.

Nie jest tajemnicą, że celebrytka może pochwalić się doskonałymi relacjami z ojcem, byłym skarbnikiem PiS-u. Mimo odmiennych poglądów, Rozenek świetnie dogaduje się ze Stanisławem Kostrzewskim , który od czasu do czasu pomaga jej sprawować opiekę nad pociechami . Jako że 22 stycznia przypada Dzień Dziadka, reporter Faktu postanowił przeprowadzić rozmowę z Kostrzewskim na temat ukochanych wnucząt. 72-latek wyjawił w wywiadzie z tabloidem, że jest w stałym kontakcie z rodzinką wypoczywającą w meksykańskim kurorcie.

Z reguły rozmawiamy wieczorem, około godz. 19. Małgosia codziennie dzwoni. Opowiadamy sobie, co się dzieje. Córka z rodziną odpoczywa tam po ciężkiej pracy i ciągłej gonitwie. Najmłodszy wnuk ma teraz ciepło i ma słońce.

Kostrzewski zdradził, że podczas pobytu na jego działce zagonił chłopców do pracy, za co dostali zresztą wynagrodzenie. W ten sposób chce ich nauczyć "szacunku do pieniądza".