Ojciec Małgorzaty Rozenek zachwyca się wnuczkiem Heniem: "Tak pogodnego dziecka, jak on, to u nas nie było"

Aaas 17 min. temu

We Francji jest zakaz publikowania zdjęć dzieci. Myślę że to dobry pomysł. Dzieci nie są własnością rodziców.. jak dorosna to niech same zdecydują co i gdzie publikować. Zdjęcia dzieci to do rodzinnego albumu