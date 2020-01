Ojciec Meghan Markle znów uderza w córkę: "Jest wielkim rozczarowaniem. Robi to DLA PIENIĘDZY"

"Zamieniają rodzinę królewską w Walmart z koroną" - zaczął. "Kiedy się pobrali, wzięli na siebie obowiązek, a obowiązkiem było bycie częścią Royalsów i ich reprezentowanie. I byłoby głupotą, wszystko to rzucić. To jedna z największych, długowiecznych instytucji w historii. Oni niszczą ją i obrażają. Nie powinni tego robić. To, że Meghan i Harry oddzielają się od rodziny królewskiej jest wielkim rozczarowaniem, ponieważ właściwie udało jej się spełnić marzenie każdej dziewczyny. Każda młoda dziewczynka chce zostać księżniczką i jej udało się to osiągnąć, a teraz to wszystko wyrzuca w błoto… wygląda na to, że robi to dla pieniędzy".