Ojciec Tadeusz Rydzyk: skromny zakonnik z milionami na koncie: auta od bezdomnego, miliony z budżetu...

Ojciec Tadeusz Rydzyk to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego duchowieństwa. 75-latek najbardziej znany jest z anteny Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak również gorliwych kazań często zachęcających do wspierania konkretnej opcji politycznej.

Oprócz działalności w mediach na co dzień ojciec Tadeusz Rydzyk jest prezesem przynoszącej pokaźne dochody fundacji Lex Veritatis, jego inicjatywy często mogą za to liczyć na finansowe wsparcie ze Skarbu Państwa - w 2018 roku wyszło na jaw, że dzięki aż 11 rządowym resortom jego konta zasiliło 165 milionów złotych. Niestety, nie wiadomo do końca, na co przeznaczono pieniądze, bo prowincja redemptorystów (do której należy np. Radio Maryja)... nie ma obowiązku publikowania sprawodzań.