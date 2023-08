Ojczym Andziaks i młodsza o cztery dekady Julia Kuśmierek ROZSTALI SIĘ! "To była moja decyzja"

Smutne wieści docierają do nas z obozu Andziaks . Znany ze swej hojności ojczym celebrytki właśnie rozstał się ze swoją ukochaną, która tak się składa, że była młodsza od jego pasierbicy. Niejaka Julia Kuśmierek , która związała się z Wojciechem Kurowskim w zeszłym roku, właśnie poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że jest już oficjalnie singielką. Twierdzi, że to ona podjęła decyzję o rozstaniu ze starszym o ponad cztery dekady biznesmenem.

Ojczym Andziaks i jego młodziutka partnerka rozstali się. Jest oświadczenie Julii Kuśmierek

Nasza relacja z Wojtkiem była publiczna, dlatego z szacunku do Was i naszych odbiorców na kanale, chciałabym Was powiadomić o naszym rozstaniu. Była to moja decyzja, natomiast pozostajemy z Wojtkiem w dobrych stosunkach. Życzymy sobie jak najlepiej i w tej kwestii się nic nie zmieni! - czytamy w oficjalnym oświadczeniu dziewczyny napisanym na czarnym, żeby nie powiedzieć żałobnym tle.