Okryta ręcznikami Salma Hayek wyleguje się w saunie, a fani zachwycają się jej wyglądem: "BOGINI" (ZDJĘCIA)

Jeśli się poprawia to robi to z umiarem. Stać ją , niech sobie poprawia. Lubię słuchać jej zwariowanych historii którymi się dzieli w wywiadach: a to jak mąż ją ochrzania bo ciągle przywozi do domu bezdomne psy z planów filmowych ( np. z Rumunii), a to aktor grający z nią w Desparado stwierdził, że wytatuował sobie ją na klatce zanim ją poznał...Kobieta z ogromnym poczuciem humoru i otwarta. Być może to jest klucz to jej urody. Nie zazdrośćie.