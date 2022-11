Ola Ciupa i Kubańczyk ROZSTALI SIĘ?! "Moje ciuchy są ZA DRZWIAMI"

Witek 39 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kiedyś sobie myslałem, że jesli się rozejdą, to ja podbiję do Oli Ciupy, ale tak realnie, mam 39 lat, miałem tylko jedną dziewczynę w zyciu i to przez 3 miesiące, zarabiam 8200 brutto, więc niby dobrze, ale czy to wystarczy by dotrzymać kroku Oli? Chyba nie. Więc Skarbie, zycze powodzenia w życiu i miłości!