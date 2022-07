Ola Jordan pokazuje zdjęcie bez retuszu i wyznaje: "Jestem przerażona i ROZCZAROWANA SOBĄ"

Andziaaaaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie to jest w życiu najważniejsze? Ok. Zgadzam się. Ale żeby czuć się dobrze ze sobą i swoim wyglądem to jednak istotna sprawa dla naszej psychiki. Patrzyłam dziś na basenie na mojego męża, wokół pełno jak on to mowi Grażyn ale jeśli pojawi się jakaś laska i glowa mu się kręci to jednak ja czuję się słabo. Jest wieczór i czuje się najbrzydsza, najgrubsza kobietą świata. I to właśnie ta psychika. Wiem. Może to i bzdury. Ale czuje się źle. Ola. Dzięki za tą fotkę. Życzę najlepszego.