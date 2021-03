Ola Kowalska wspomina chorobę i pokazuje zdjęcie ze szpitala: "Rok temu PRAWIE STRACIŁAM ŻYCIE"

Nikt 16 min. temu zgłoś do moderacji 37 8 Odpowiedz

Najlepszy kuzyn mojego ojca. Koronawirusa nie ma, szczepic się nie będzie, maska to zamach na jego swobody A przedwczoraj dzwoni do mojego już zaszczepionego ojca że ma koronawirusa, leży w szpitalu, duszno mu, wymaga tlenu, źle się czuje od 3 tyg, dzwonił niemalże pożegnać sie. Myślałam ze spadnie z krzesła ze śmiechu, normalnie było by mi go żal , ale rozbawiło mnie że nagle taka rozpacz że ma koronawirusa A przez caly rok pieprzyl że to oszustwo i wirusa nie ma!