Olaf Lubaszenko prezentuje ODMIENIONĄ sylwetkę na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Aktor schudł 80 kilogramów (ZDJĘCIA)

Olaf Lubaszenko to jeden z najbardziej docenianych i lubianych aktorów w kraju. Mimo prężnie rozwijającej kariery, kilka lat temu usunął się nieco w cień, ponieważ borykał się z depresją. W najtrudniejszym momencie swojego życia ważył ok. 165 kilogramów.

Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa - to cukrzyca i bezdech senny - mówił kilka lat temu w rozmowie z "Newsweekiem".